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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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كريم عفيفى يؤدى العمرة: «نسيت أتصور قريب من الكعبة»

الأحد 16/فبراير/2020 - 02:48 م
كريم عفيفي
كريم عفيفي
هدير شعراوي
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شارك الفنان كريم عفيفي، جمهوره عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له أثناء تأدية مناسك العمرة.

وظهر كريم عفيفي، وهو يرتدي ملابس الإحرام أمام الكعبة، وكتب على الصورة قائلا: "نسيت أتصور وأنا قريب من الكعبة، من الفرحة افتكرت بعد ما خلصت العمرة وأنا ماشي، أحلى حاجة ممكن تحصل لإنسان في حياته زيارة بيت الله".

يُذكر أن الفنان كريم عفيفي عُرض له في رمضان الماضي، مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا، وهو عبارة عن ملحمة صعيدية عصرية، تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق.

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