مسئول «القومى للاتصالات»: سيتم تصنيع شريحة GPS بين مصر وكندا

قال السيد عزوز، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنه لا بد من وجود مجموعة من الدول التي تنشأ شبكة من الأقمار الصناعية كبديل "GPS " نتيجة التكلفة الباهظة لها.وأوضح خلال مؤتمر "يوم الفضاء المصري" بمركز إعداد القادة لإدارة الأعمال بالعجوزة، أنه سيتم التواصل مع وفد اليابان تحت رعاية جامعة القاهرة في مجال الـ GPS وهو المخطط للاعتماد على نظام الملاحة لخدمة الأقمار الصناعية، وهو برنامج اسمه "جسور" يهدف إلى التواصل مع علمائنا في مصر وكندا لتصنيع أول شريحة GPS.جدير بالذكر أن تنظيم الحدث تحت شعار "الفضاء من أجل المجتمع"، بمركز إعداد القادة لإدارة الأعمال بالعجوزة، وهو أحد المراكز المصرية المُجهزة وسط مدينة القاهرة لعقد المؤتمرات والأنشطة متنوعة.وتمت صياغة الحدث مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتقديم صورة متكاملة عن أنشطة الوكالة والجهات المتعاونة معها، كما تم تنظيم هذا الحدث بالتعاون مع المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، وبدعم من بنك "سي آي بي"، وشركة "ساي وير" للأنظمة، والشركة المصرية لتطبيقات الفضاء والاستشعار عن بعد، وجامعة الأزهر، ومركز إعداد القادة لإدارة الأعمال بالعجوزة.وسيتم فيه إطلاق منصة متخصصة لتنظيم برامج وأنشطة علمية ومجتمعية لتبادل الخبرات والبحوث بين المختصين في علوم وتكنولوجيا الفضاء في مصر والمنطقة العربية والإفريقية والباحثين من الخارج، وتشجيع الأفكار الابتكارية وريادة الأعمال، والتي ستساهم في تعميق مفهوم اقتصاد المعرفة من خلال ربط القطاعات المنتجة للمعرفة برجال الأعمال والمستثمرين، هذا المجهود يتناسق مع الإطار العام لإستراتيجيات الدول المصرية لتطوير إمكانات قطاعات الدولة وبرامجها الوطنية لامتلاك المعرفة وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ولتحقيق رؤية مصر 2030.