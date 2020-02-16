المنوفية تستعد للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات «صقر 61»

عقدت محافظة المنوفية اجتماعا تنسيقيًا برئاسة اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة؛ لمناقشة استعدادات المحافظة للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث (صقر 61) في الفترة من 29 إلي 31 مارس المقبل، والذي يتم تنفيذه بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية للمحافظة وقوات الدفاع الشعبي والعسكري بوزارة الدفاع.وذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بشأن استعدادات المحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث المحتملة والتأكيد على آليات التعامل لاحتواء الأزمات والتخفيف من أضرارها.جاء ذلك بحضور اللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد والعقيد نادر البربري المستشار العسكري للمحافظة ومدير إدارة الحماية المدنية ومدير إدارة المرور، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومدير الهيئة العامة للطرق والكباري بالمحافظة وإدارات شئون البيئة والأزمات بالديوان العام.بدأ الاجتماع بعرض الهدف الاستراتيجي للتدريب العملي المشترك لصقل مهارات مسئولي الأجهزة التنفيذية في رفع حالات الاستعداد القصوى وتنفيذ إجراءات تأمين الأهداف الحيوية وتقدير الموقف واتخاذ الإجراءات العاجلة والقرارات المناسبة بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري.كما يهدف التدريب التعرف على الإمكانيات المتاحة للوحدات المحلية والمديريات الخدمية لمجابهة الأزمة فور حدوثها للوقوف على مدى جاهزية المعدات لأداء عملها أثناء الأزمة بشكل أفضل، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيفية للمسئولين عن أهم النقاط الواجب اتخاذها للمواقف التعبوية مع إزالة الآثار الناتجة عنها بما يثبت جاهزية المحافظة في الصمود لمجابهة الأزمات.ومن جانبه أكد السكرتير العام أهمية التدريب العملي المشترك لإدارة الأزمات والكوارث لما يتيح هذا التدريب من فرصة للتقييم الدقيق للموقف الحقيقي ومدى كفاءة الأجهزة في التعامل مع الطوارئ، بالإضافة إلى زيادة الخبرات والقدرات والمهارات لدى الأجهزة التنفيذية للتعامل الناجح مع المواقف التي قد تطرأ على المحافظة.