شائعات مغرضة «المنشآت السياحية» تنفى إغلاق المطاعم الصينية

أكدت غرفة المنشآت السياحية، أمن وسلامة وصحة الغذاء المقدم بالمطاعم السياحية المصرية المتخصصة في تقديم الأطعمة والأغذية الصينية.ونفى عادل المصري، رئيس الغرفة، إغلاق أي مطاعم أو منشآت سياحية خاضعة لإشراف وزارة السياحة وعضو بالغرفة، مما تقدم الطعام الصيني في مصر.وقال المصري إن جميع المطاعم الحاصلة على ترخيص بمزاولة العمل وجميع أنشطتها من قبل وزارة السياحة، تخضع للإجراءات والقواعد والاشتراطات الصحية، وتعمل بشكل طبيعي، وتخضع للرقابة المستمرة والدورية، للتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية لضمان سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.وأكد رئيس غرفة المنشآت السياحية، أنه بالرغم من صدور بيان من قبل وزارة الصحة في هذا الشأن بداية الشهر الجاري، وتأكيدها على سلامة وأمان وصحة الطعام الصينى في مصر، ومطابقته جميع المعايير الصحية، إلا أن وسائل التواصل الاجتماعي والشائعات المغرضة تسعى لنشر معلومات مغلوطة حول المنشآت السياحية المصرية المتخصصة في الطعام الصيني وربطها بفيروس "كورونا".وأشار إلى أن حملات التفتيش والمراقبة التي يشترك فيها ممثلون عن وزارات السياحة والصحة والبيئة والطب البيطري، مستمرة للتأكد من صحة سلامة الغذاء المقدم لجميع رواد المطاعم والمنشآت اليساحية بشكل دوري، وتتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بالمنشآت الغذائية، المطاعم والفنادق، والمحال التي تقدم الأطعمة والمشروبات للمواطنين، كما يتم سحب عينات متنوعة من أصناف الأغذية المتداولة، وإرسالها للتحليل بالمعامل المركزية والإقليمية التابعة للوزارة، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وكذلك التأكد من حصول العاملين بها على شهادات صحية، وخلوهم من الأمراض المعدية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حال رصد أي مخالفات.وأهاب رئيس الغرفة، المواطنين ووسائل الإعلام بعدم الانسياق وراء شائعات مغرضة، دون التأكد من مصداقيتها، قد تؤدي لتدمير الاستثمارات المصرية التي تم ضخها في المنشآت والمطاعم السياحية الحريصة على تقديم الأغذية والمشروبات لروادها طبقًا للمعايير والاشتراطات الصحية والبيئة وسلامة وصحة وأمان هذه الأطعمة، حرصًا في المقام الأول على صحة الإنسان، وكذلك حفاظًا على سمعتها واستثماراتها.