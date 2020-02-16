مساعد وزير التجارة: مجهود كبير لدعم العمل الأفريقي في الصناعة والاستثمار

أكد أحمد طه مساعد وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تقوم بمجهود كبير تجاه دعم العمل الأفريقية في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار المصري في الدول الأفريقية.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة طارق رضوان والتي تناقش خطة واستراتيجية وزارة الصناعة والتجارة تجاه دعم مصر أفريقيا.وأشار إلى أن الوزارة قامت بزيارات عديدة لبعض الدول الأفريقية من خلال ممثلين لها وكنت على رأس وفد زار أوغندا وبحضور 27 رجلا وسيدة أعمال مصريين للتعرف على طبيعة الاستثمارات والخارطة الاستثمارية بها ولكن هناك صعوبة شديدة الحصول على مثل تلك المعلومات.أكد طارق قشوع مدير المكتب الفني للشئون الدولية والإقليمية بوزارة الصناعة والتجارة أن مصر من خلال وزارة التجارة والصناعة تقوم بشراكة حقيقية مع الدول الأفريقية من خلال تدريب العمالة الأفريقية المؤهلة للقيام بالأعمال المراد التدريب عليها لنؤكد للأشقاء أننا نعمل من خلال شراكة وعدم استغلال لخلق فرص عمل لشبابهم.