اتحاد الصناعات: اتجاه لفتح شراكة مع دول إفريقيا

أكد شريف الجبالي، رئيس لجنة التعاون مع إفريقيا باتحاد الصناعات، أن هناك توجهًا لفتح صناعات واستثمارات مصرية بالدول الإفريقية.وأضاف: "من أجل هذا زار اتحاد الصناعات بعض الدول الإفريقية مثل تنزانيا، لإنشاء شراكة، وفي هذا الإطار تم إنشاء شركتين الأولى لتصنيع الأسمدة، والثانية لتصنيع الكاجو ومشتقاته، حيث إنه المنتج الرئيسي بتنزانيا"، مشيرا إلى أنه تم إنشاء شركة لتصدير المنتجات المصرية ولاستيراد الخامات والمنتجات، ولخلق فرص استثمارية أخرى.وأوضح: "هناك خطة عمل، وسنقوم بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة في هذا الشأن، حيث إننا سنزور كل من غانا وساحل العاج، وسندعو الوزارة لتكون معنا في هذه الزيارة، خاصة أنه تم تقديم ورقة عمل ودراسة للوزارة في هذا الشأن، ولا بد من العمل سويا ونحن على أبواب دخول اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية حيز النفاذ في النصف الثاني من العام الحالي، خاصة أن هناك 28 دولة وقعت على تلك الاتفاقية".