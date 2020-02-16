الأنبا بفنوتيوس يترأس قداس تذكار شهداء مصر في ليبيا بالمنيا

ترأس الأنبا بفنوتيوس، مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بسمالوط وتوابعها بمحافظة المنيا، صباح اليوم صلوات القداس الإلهي لتذكار شهداء مصر بليبيا، وذلك بـ "كاتدرائية شهداء الإيمان والوط" بقرية العور مسقط رأس الشهداء.وكانت إيبارشية سمالوط قد افتتحت أمس متحفا للشهداء، ونصبا تذكاريا يضم 21 تمثالا لشهداء مصر بليبيا، احتفالًا بتذكار استشهادهم على يد "داعش" عام 2015.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بالصوم الكبير، والمعروف بـ"صوم القيامة"، في 24 فبراير الجاري، الذي يستمر على مدار 55 يومًا، وينتهي بـ"سبت النور".ويعد الصوم الكبير من الأصوام الكنسية المعروفة، والذي يمتنع فيه الأقباط عن تناول المأكولات الحيوانية والأسماك، والاكتفاء بالأطعمة النباتية.