خارجية البرلمان: نظرة مصر للقارة الإفريقية تحولت بفضل السيسي

قال طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، إن نظرة مصر إلى إفريقيا تحولت تحولًا جذريًا، لافتًا إلى أننا أصبحنا نؤكد أننا أشقاء مع كل الدول الإفريقية بدلًا من القول بالصداقة.وأوضح أن هذا الأمر له معنى كبير بأن هناك إرادة سياسية حقيقية وترسيخ لكل أجهزة الدولة في التعامل مع الدول الإفريقية من هذا المنطلق.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة طارق رضوان لمناقشة خطة واستراتيجية وزارة الصناعة والتجارة لدعم مصر إفريقيًا.وأضاف: "نحن دائمًا ما يتم سؤالنا عن إفريقيا خلال كل المقابلات مع وفود الدول الأوروبية لأنهم يعلمون جيدًا أن مصر هي بوابة إفريقيا، والتي هي إحدى القوى وأحد أدوات الانطلاق لنا خارجيًا".وتساءل النائب إذا كان لدينا خريطة استثمارية واضحة للدول الإفريقية البالغ عددهم 55 دولة، وهل نستطيع أن نكون في شراكة مع الدول التي سبقتنا في إفريقيا مثل الصين والهند ونمتلك منهم الخبرات.ومن جانبه قال ماجد أبوالخير وكيل لجنة الشئون الإفريقية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يوفر كل الظروف الملائمة للاستثمار بإفريقيا ويطلق المبادرات تجاه هذا الأمر.وأكد أن هناك إرادة سياسية حقيقية تجاه إفريقيا، ولكن هناك نقص في المعلومات والدراسات الخاصة بالاستثمار في إفريقيا، وكذلك في الفرص الاستثمارية وكيفية استغلالها.