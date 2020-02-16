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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«زراعة الإسماعيلية» تخصص لجان متابعة لزيادة محصول البطاطس

الأحد 16/فبراير/2020 - 01:26 م
البطاطس
البطاطس
الاسماعيلية :- محمود الكيلانى
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أصدر الدكتور السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة في محافظة الإسماعيلية، تعليمات بتكثيف المرور على زراعات البطاطس بنطاق المحافظة، وذلك لمتابعة زيادة إنتاج المحصول وتقديم الدعم الفني للمزارعين، برئاسة المهندس محمد جريش مدير عام المكافحة لمنطقة القناة وسيناء، والمهندس محمود عبد القادر مدير عام المكافحة، والمهندس هاشم احمد محمد مدير الجمعية سرابيوم المحطة المكافحة، والمهندس عصام محمد رئيس الوحدة.

وقال "عبد القادر" إن التقلبات الجوية المتناقضة من ارتفاع شديد في درجات الحرارة ثم انخفاض مفاجئ دون تدريج، تؤدي إلى انتشار الفطريات التي تصيب محصول البطاطس وتعمل هذه الفطريات على تدمير المحصول معروفة باسم شائع وهو نوعان ندوة بدرية، أى تصيب البطاطس فى الأسبوع الأول من عمرها، وندوة والبدرية أو متأخرة وهى التى تصيب البطاطس فى الأسابيع الأخيرة من عمرها.

وأضاف أن هناك ندوات إرشادية حقلية لجان للمرور على زراعات البطاطس لتوعية المزارعين من مخاطر الندوة البدرية والمتأخرة أو غيره لكي يسجل ملاحظاته وتكون طرق علاجها مبيد فطرى، وتتم المكافحة زراعة تقاوي بطاطس خالية من الإصابة اتباع دورة زراعية يراعى فيها عدم تكرار زراعة البطاطس في الحقل الواحد عامين متتالين وعدم زراعة البطاطس مجاورة للطماطم مراعاة الطرق الصحية مثل تفادي إحداث جروح للدرنات.

وأوضح أن طرق الوقاية من الإصابات البطاطس هي عدم تزاحم النباتات، وعدم إلقاء عرش النباتات على الجسور وقنوات الري، والتسميد المناسب، وعدم تغطية الدرنات بعد التقليع بعرش النباتات تطهير التقاوي بأحد المبيدات قبل زراعتها المقاومة الكيميائية مثل استعمال مبيدات "مانكوبر 50 جم، وتراي ميليتوكس فروت".

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