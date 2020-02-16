إحالة 2 من أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمياط للتحقيق

أحال الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، اثنين من أعضاء هيئة التدريس للتحقيق بمعرفة أحد أساتذة كلية الحقوق بالجامعة تفعيلا لمواد قانون تنظيم الجامعات.وذلك لاصطحابهم مجموعة من الطلاب في رحلة دون اتباع الإجراءات المتعارف عليها والحصول على موافقة السلطة المختصة، في ضوء مذكرة تفصيلية رفعها عميد أحد كليات الجامعة كونه السلطة المختصة بكليتهَ.وخاطبت إدارة الجامعة الزملاء أعضاء هيئة التدريس باحترام التقاليد الجامعية بشأن الأنشطة الطلابية حرصا على سلامة الطلاب والأساتذة، مطالبا بعدم الخروج عن المألوف بتنفيذ أية أنشطة دون الحصول على موافقة عميد الكلية، تجنبا لتعرضهم للمساءلة القانونية.