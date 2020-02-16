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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يعد ملفًا للقرى الأكثر احتياجًا لتحقيق التنمية بها

الأحد 16/فبراير/2020 - 01:24 م
طارق رحمي
طارق رحمي
الغربية: شريف عبدالغنى- حسام فوزى جبر
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قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن المحافظة أعدت ملفا كاملا عن كافة القرى المنتجة والأكثر احتياجا، ويتضمن هذا الملف معلومات دقيقة عن عدد كبير من القرى تشمل احتياجاتها ومقدراتها، مما سيساعد ذلك على تطوير هذه القرى ورفع جودة الخدمات المقدمة فيها، لتصبح قرى نموذجية تساعد في تنمية الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة في إطار خطة الحكومة ورؤية مصر 2030.

ووافق المحافظ على تشكيل فريق عمل برئاسته لضمان استدامة تنمية وتطوير التدريب وللتعليم الفني للشباب المعرض للهجرة غير الشرعية، بالتعاون مع وزارة الهجرة، وبمشاركة وزارة القوي العاملة وجهاز تنمية المشروعات، الكفاية الإنتاجية، وجمعية رجال الأعمال، كذلك فريق برنامج تطوير التعليم الفني، مروة محسن، خبيرة التطوير بالبرنامج، الدكتور محمد سمير، مدير مكون الحوكمة في البرنامج، والدكتور خالد حبيب، استشاري التطوير المؤسسي للبرنامج.

وثمن الدكتور محمد سمير، مدير مكون الحوكمة بمشروع تطوير التعليم الفني TVET، جهود وزارة الهجرة في تعاملها مع مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتصدي لها من جذورها بالوصول إلى المحافظات الأكثر تصديرا للظاهرة، وتأتي البداية بالتوعية والعمل بالتوازي على تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل الداخلية والخارجية، كذلك التأكيد على أهمية العمل الفني ودوره المحوري في بناء التنمية المستدامة.

جاء ذلك قبل بدء الزيارة الاستكشافية لقرى المحافظة، تمهيدا لإطلاق المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" في الغربية، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية في المحافظات الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة، من خلال التوعية بمخاطر الظاهرة، بجانب دعم وتأهيل الشباب بالقرى المختلفة.

وتستهدف وزارة الهجرة بالتعاون مع محافظة الغربية وكافة الجهات المعنية من هذه الزيارة استعراض خطط وجهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، والتعاون مع المجلس القومي للمرأة لتوعية الأمهات بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

كذلك دعم القرى المنتجة وإعداد برنامج تدريب معتمد للشباب لتأهيلهم لفرص العمل المتاحة بسوق العمل الداخلية والخارجية، من خلال برامج تدريبية موسعة للشباب بالتعاون مع برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني Tvet Egypt، فضلا عن إعداد خطة ترويج لمنتجات الشباب بالقرى المنتجة في المحافظة، بجانب التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

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