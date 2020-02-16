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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء تفعيل مبادرة التبادل الطلابى بين الجامعات المصرية

الأحد 16/فبراير/2020 - 01:23 م
مبادرة
مبادرة
الإسماعيلية :- محمود الكيلانى
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أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، عن بدء تفعيل مبادرة المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب الخاصة بالتبادل الطلابي بين الجامعات المصرية، للتعرف على أنظمة التعليم المختلفة بالكليات المناظرة داخل جمهورية مصر العربية.

وأضاف الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة استضافت وفدا من طلاب جامعة بنها من كليتي الطب البيطري والطب البشري، وذلك خلال الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثاني ولمدة أسبوع، حيث تم استقبال وتسكين الطلاب بالمدينة الجامعية.

وتابع أنه تم عمل جولة بالمدينة، وتفقد من خلالها ملاعب الچيم وغرفة الإنترنت وغرفة النشاط الثقافي.

وأكمل: كما تم تنظيم زيارة لمزرعة كلية الطب البيطري برفقة عميد الكلية الدكتورة داليا منصور، والدكتورة سعدية عبدالفتاح، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، شملت زيارة المباني ومتحف الحيوانات البرية والمزرعة الحيوانية.

وتمت الزيارة تحت الإشراف العام للدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية، ورافق الطلاب أثناء الزيارة الدكتور محمد الباز، المدرس بكلية التجارة، مع تواجد لاتحاد طلاب كليتي الطب البيطري والطب البشري، وبإشراف تنفيذي الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف عبدالله عامر.
مبادرة
مبادرة
مبادرة
مبادرة

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