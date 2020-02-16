مكرم: لا بد من مساعدة القرى المنتجة لتحقيق التنمية المستدامة

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن تضافر جهود الجهات المشاركة هو الضامن الأساسي لنجاح منظومة العمل الجماعي بمبادرة "مراكب النجاة"، وتشهد محافظة الغربية تطبيقا لهذا النموذج من خلال التعاون بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، في سبيل الوصول إلى أهداف المبادرة.وأضافت وزيرة الهجرة أن تنمية القرى المنتجة والأكثر احتياجا تعد ضرورة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة المصرية، ويعود ذلك بالنفع على شباب هذه القرى التي تضمن لهم توفير فرص عمل جادة ومستدامة في محيطهم، كبديل آمن لهم يعوضهم عن أفكار الإقبال على الهجرة غير الشرعية.جاء ذلك أثناء زيارة الوزيرة لعدد من القرى الأكثر احتياجا بمحافظة الغربية بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.