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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مكرم: لا بد من مساعدة القرى المنتجة لتحقيق التنمية المستدامة

الأحد 16/فبراير/2020 - 01:20 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن تضافر جهود الجهات المشاركة هو الضامن الأساسي لنجاح منظومة العمل الجماعي بمبادرة "مراكب النجاة"، وتشهد محافظة الغربية تطبيقا لهذا النموذج من خلال التعاون بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، في سبيل الوصول إلى أهداف المبادرة.

وأضافت وزيرة الهجرة أن تنمية القرى المنتجة والأكثر احتياجا تعد ضرورة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة المصرية، ويعود ذلك بالنفع على شباب هذه القرى التي تضمن لهم توفير فرص عمل جادة ومستدامة في محيطهم، كبديل آمن لهم يعوضهم عن أفكار الإقبال على الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك أثناء زيارة الوزيرة لعدد من القرى الأكثر احتياجا بمحافظة الغربية بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

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