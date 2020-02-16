رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

البرلمان يخاطب الحكومة لإرسال ردها بشأن تعديلات «الخدمة المدنية»

الأحد 16/فبراير/2020 - 01:18 م
عبد الفتاح محمد
عبد الفتاح محمد
عائشة حسن
طباعة
قال النائب عبدالفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة في انتظار إرسال رد الحكومة بشأن التعديلات التي تقدمت بها اللجنة بشكل رسمي على قانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن وزارة المالية أبلغت اللجنة بأنها تقوم بإجراء دراسات اكتوارية بشأن التعديلات وخاصة التعديل الخاص بصرف البدل النقدي للإجازات، لتحديد التكلفة التي سيتم صرفها للموظفين.

وأوضح عبدالفتاح، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن اللجنة ستستدعي كلًا من وزيري المالية والتخطيط، بجانب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للاستماع لرأيهم النهائي حول التعديلات، وهل سيتم التوافق عليها أم لا، الأمر الذي سيتم حسمه في الاجتماع المقبل للجنة يوم الأحد المقبل.

من جانبه، قال النائب خالد عبدالعزيز، عضو اللجنة، إن التعديلات التي تقدمت على القانون شملت المادة رقم 76 الخاصة بالتسويات، وتعديلها لتعطي فرصة للموظفين للتسوية بدون أي مشكلات، بالإضافة إلى المادة رقم 74 الخاصة بتجديد الحوافز والمكافآت على أساسي 2019 وليس 2015 كالموجودة بالقانون الحالي، بالإضافة إلى المادة الخاصة بصرف البدل النقدي للأجازات، مشيرًا إلى أنه طالب بتعديلها بما يمسح بصرف البدل النقدي للإجازات بعد طلوع الموظف على المعاش فيما لا يزيد على 300 يوم.

وأضاف عبدالعزيز، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن اللجنة ستستكمل مناقشة التعديلات الجديدة الأسبوع المقبل، للاتفاق على الصيغة النهائية ووضع النظام الجديد للتسويات بما لا يضع أي عقبات أمام الموظفين الراغبين في التسوية.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

رسميًا.. ليفربول أول فريق يتأهل لدورى أبطال أوروبا 2021

منذ حوالي 4 ساعات

دعوى مستعجلة ضد هاني شاكر لإلزامه بعدم إصدار تصاريح حفلات لـ محمد رمضان

منذ حوالي 22 ساعة

كواليس السوبر الأفريقي.. تفاصيل مكالمة مرتضى منصور داخل الفندق

منذ حوالي 18 ساعة

تفاصيل تعذيب طفلة على يد أمها بالقليوبية: «بتفكرني بغلطتي» (صور)

الصور

image description

طلاب إندونيسيين وماليزيين يجمعون المحار على شواطئ بورسعيد (صور)

image description

وفدان سياحيان من الأرجنتين وإسبانيا يزوران آثار المنيا (صور)

image description

محافظ الإسماعيلية يأمر بصيانة تمثال السادات (صور)

image description

صور آمال ماهر ونادر نور في حفل عيد الحب

image description

نانسي عجرم وساندي وتامر حسني في حفل عيد الحب باستاد القاهرة

الأكثر قراءة

وائل غنيم يحسم الجدل حول مصير مصطفى النجار: كيف مات؟ (فيديو)

دعوى مستعجلة ضد هاني شاكر لإلزامه بعدم إصدار تصاريح حفلات لـ محمد رمضان

رسميًا.. ليفربول أول فريق يتأهل لدورى أبطال أوروبا 2021

مهلة للحكومة لتدبير تكلفة ضم العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات

إنفوجراف

image description

إرشادات المرور في حالة عدم استقرار الأحوال الجوية (إنفوجراف)

image description

أعراض سرطان الأطفال وطرق الوقاية منه (إنفوجراف)

image description

9 معلومات عن منظومة كاميرات المراقبة الجديدة داخل مترو الأنفاق

image description

معلومات عن دعوى إثبات موت المفقود (إنفوجراف)

أيام زمان

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

أغرب هدية في التاريخ.. الأهلي أهداها لـ الزمالك

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

«خايف على عمري».. فنان زملكاوى كبير حضر مباراة واحدة للزمالك فى حياته.. وندم

نجم الساعة

أغرب هدية في التاريخ.. الأهلي أهداها لـ الزمالك

الصحة

5 مغذيات طبيعية تحميك من تساقط الشعر

العيش في المساحات الخضراء يقلل خطر السمنة

الشاى الأخضر يساعد على تقليل أمراض الكبد

دراسة: مسكنات الألم قد تسبب العقم

منوعات

الثعابين تغلق متنزهًا في فلوريدا

مقتل 9 من مدمني المخدرات فى كابول.. والسبب مجهول

وزير الشباب والرياضة يستقبل بعثة نادى الزمالك بمطار القاهرة ( صور)

جديد مروة شاكر يكشف دور المكتبات فى التأثير على حرية التفكير

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهاب التركى فى سوريا
مدحت بشاى
عندما يكون لأغانينا "شاكوشها" العظيم!!
بسنت حسن
مناورة الشيخ
ماجد حبته
إخوان مصر فى السودان
المزيد

الثقافة

«حدائق السلطانة».. قصص تستعيد سحر التراث

«باب مروحة» بضيافة ورشة الزيتون غدًا

السياح يتفاعلون مع «ديفيليه» الفنون الشعبية بأسوان.. فيديو

«دار غراب» للنشر تطرح «طيف على جدار الثلج»