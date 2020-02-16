البرلمان يخاطب الحكومة لإرسال ردها بشأن تعديلات «الخدمة المدنية»

قال النائب عبدالفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة في انتظار إرسال رد الحكومة بشأن التعديلات التي تقدمت بها اللجنة بشكل رسمي على قانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن وزارة المالية أبلغت اللجنة بأنها تقوم بإجراء دراسات اكتوارية بشأن التعديلات وخاصة التعديل الخاص بصرف البدل النقدي للإجازات، لتحديد التكلفة التي سيتم صرفها للموظفين.وأوضح عبدالفتاح، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن اللجنة ستستدعي كلًا من وزيري المالية والتخطيط، بجانب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للاستماع لرأيهم النهائي حول التعديلات، وهل سيتم التوافق عليها أم لا، الأمر الذي سيتم حسمه في الاجتماع المقبل للجنة يوم الأحد المقبل.من جانبه، قال النائب خالد عبدالعزيز، عضو اللجنة، إن التعديلات التي تقدمت على القانون شملت المادة رقم 76 الخاصة بالتسويات، وتعديلها لتعطي فرصة للموظفين للتسوية بدون أي مشكلات، بالإضافة إلى المادة رقم 74 الخاصة بتجديد الحوافز والمكافآت على أساسي 2019 وليس 2015 كالموجودة بالقانون الحالي، بالإضافة إلى المادة الخاصة بصرف البدل النقدي للأجازات، مشيرًا إلى أنه طالب بتعديلها بما يمسح بصرف البدل النقدي للإجازات بعد طلوع الموظف على المعاش فيما لا يزيد على 300 يوم.وأضاف عبدالعزيز، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن اللجنة ستستكمل مناقشة التعديلات الجديدة الأسبوع المقبل، للاتفاق على الصيغة النهائية ووضع النظام الجديد للتسويات بما لا يضع أي عقبات أمام الموظفين الراغبين في التسوية.