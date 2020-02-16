تخريج دفعتي برنامج «مسئول حكومي محترف» بتضامن الإسكندرية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، عن تخريج الدفعتين الأولى والثانية من العاملين بالمديرية للبرنامج التدريبي "مسئول حكومي محترف" ضمن المبادرة القومية لتأهيل التنفيذيين للقيادة التي نفذتها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مع محافظة الإسكندرية.وعقد إمام فوزي مدير مديرية التضامن لقاء تم فيه استعراض كل البرامج والموضوعات التي تمت دراستها في حضور عدد 16 متدربًا، والذي استمر نحو ما يقرب من ثلاثة أشهر وصلت فيه عدد ساعات التدريب ما يقرب من 300 ساعة.وتناول اللقاء كيفية تطبيق البرنامج التدريبي في المديرية والإدارات الاجتماعية، والوحدات الاجتماعية التابعة لها، واستمع مدير المديرية إلى كل متدرب لرؤيته لتطوير الأداء في المديرية، وطالبهم بتقديم ورقة عمل ومقترح عما تمت دراسته.وأكد "فوزي" أن جميع العاملين الحاصلين على هذا التدريب في حالة انعقاد دائم للاستفادة من الخبرات التي تم صقلها في التدريب وتطبيقها على أرض الواقع وفقًا لتوجهات الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 التى تسعى إليها الدولة في كل قطاعاتها.