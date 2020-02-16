رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تخريج دفعتي برنامج «مسئول حكومي محترف» بتضامن الإسكندرية

الأحد 16/فبراير/2020 - 01:16 م
برنامج مسؤول حكومي
برنامج مسؤول حكومي محترف
هبه عويضه
طباعة
أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، عن تخريج الدفعتين الأولى والثانية من العاملين بالمديرية للبرنامج التدريبي "مسئول حكومي محترف" ضمن المبادرة القومية لتأهيل التنفيذيين للقيادة التي نفذتها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مع محافظة الإسكندرية.

وعقد إمام فوزي مدير مديرية التضامن لقاء تم فيه استعراض كل البرامج والموضوعات التي تمت دراستها في حضور عدد 16 متدربًا، والذي استمر نحو ما يقرب من ثلاثة أشهر وصلت فيه عدد ساعات التدريب ما يقرب من 300 ساعة.

وتناول اللقاء كيفية تطبيق البرنامج التدريبي في المديرية والإدارات الاجتماعية، والوحدات الاجتماعية التابعة لها، واستمع مدير المديرية إلى كل متدرب لرؤيته لتطوير الأداء في المديرية، وطالبهم بتقديم ورقة عمل ومقترح عما تمت دراسته.

وأكد "فوزي" أن جميع العاملين الحاصلين على هذا التدريب في حالة انعقاد دائم للاستفادة من الخبرات التي تم صقلها في التدريب وتطبيقها على أرض الواقع وفقًا لتوجهات الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 التى تسعى إليها الدولة في كل قطاعاتها.
برنامج مسؤول حكومي محترف
برنامج مسؤول حكومي محترف
برنامج مسؤول حكومي محترف
برنامج مسؤول حكومي محترف
برنامج مسؤول حكومي محترف
برنامج مسؤول حكومي محترف
برنامج مسؤول حكومي محترف
برنامج مسؤول حكومي محترف
برنامج مسؤول حكومي محترف
برنامج مسؤول حكومي محترف

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

وائل غنيم يحسم الجدل حول مصير مصطفى النجار: كيف مات؟ (فيديو)

منذ ساعة و نصف

شكرى يشدد فى مؤتمر برلين حول ليبيا على أهمية محاربة الإرهاب

منذ يوم

أول رد من المعلق حفيظ دراجي على هجوم جماهير الزمالك

منذ يوم

مهلة للحكومة لتدبير تكلفة ضم العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات

الصور

image description

طلاب إندونيسيين وماليزيين يجمعون المحار على شواطئ بورسعيد (صور)

image description

وفدان سياحيان من الأرجنتين وإسبانيا يزوران آثار المنيا (صور)

image description

محافظ الإسماعيلية يأمر بصيانة تمثال السادات (صور)

image description

صور آمال ماهر ونادر نور في حفل عيد الحب

image description

نانسي عجرم وساندي وتامر حسني في حفل عيد الحب باستاد القاهرة

الأكثر قراءة

وائل غنيم يحسم الجدل حول مصير مصطفى النجار: كيف مات؟ (فيديو)

دعوى مستعجلة ضد هاني شاكر لإلزامه بعدم إصدار تصاريح حفلات لـ محمد رمضان

رسميًا.. ليفربول أول فريق يتأهل لدورى أبطال أوروبا 2021

مهلة للحكومة لتدبير تكلفة ضم العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات

إنفوجراف

image description

إرشادات المرور في حالة عدم استقرار الأحوال الجوية (إنفوجراف)

image description

أعراض سرطان الأطفال وطرق الوقاية منه (إنفوجراف)

image description

9 معلومات عن منظومة كاميرات المراقبة الجديدة داخل مترو الأنفاق

image description

معلومات عن دعوى إثبات موت المفقود (إنفوجراف)

أيام زمان

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

أغرب هدية في التاريخ.. الأهلي أهداها لـ الزمالك

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

«خايف على عمري».. فنان زملكاوى كبير حضر مباراة واحدة للزمالك فى حياته.. وندم

نجم الساعة

أغرب هدية في التاريخ.. الأهلي أهداها لـ الزمالك

الصحة

5 مغذيات طبيعية تحميك من تساقط الشعر

العيش في المساحات الخضراء يقلل خطر السمنة

الشاى الأخضر يساعد على تقليل أمراض الكبد

دراسة: مسكنات الألم قد تسبب العقم

منوعات

الثعابين تغلق متنزهًا في فلوريدا

مقتل 9 من مدمني المخدرات فى كابول.. والسبب مجهول

وزير الشباب والرياضة يستقبل بعثة نادى الزمالك بمطار القاهرة ( صور)

جديد مروة شاكر يكشف دور المكتبات فى التأثير على حرية التفكير

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهاب التركى فى سوريا
مدحت بشاى
عندما يكون لأغانينا "شاكوشها" العظيم!!
بسنت حسن
مناورة الشيخ
ماجد حبته
إخوان مصر فى السودان
المزيد

الثقافة

«حدائق السلطانة».. قصص تستعيد سحر التراث

«باب مروحة» بضيافة ورشة الزيتون غدًا

السياح يتفاعلون مع «ديفيليه» الفنون الشعبية بأسوان.. فيديو

«دار غراب» للنشر تطرح «طيف على جدار الثلج»