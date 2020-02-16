كورونا يؤجل طرح «إتش إم دي» هواتفها نوكيا الجديدة

تابعت شركة HMD العالمية صاحبة العلامة التجارية لهواتف نوكيا، الموقف العالمي بعناية بعد انتشار فيروس كورونا "Covid-19" وعقب الكثير من المداولات، قررت الشركة تأجيل مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال MWC لعام 2020 المنعقد في برشلونة، والمقرر له يوم 24 من فبراير الحالي احتراما لإدارة المعرض والتي ارتأت أنه من الأفضل تأجيل دورة هذا العام لضمان سلامة العارضين والمشاركين معا.وأكدت شركة HMD في بيان لها لطالما كان MWC حدثًا رئيسيًا في خطتنا السنوية، وكنا متحمسين للغاية لعرض منتجاتنا الجديدة على شركائنا وعملائنا ووسائل الإعلام ولمحبينا. ومع ذلك، فإن صحة وسلامة موظفينا وعملائنا وأصحاب المصلحة هي أولويتنا القصوى.ونود أن نعرب عن خالص شكرنا للجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول(GSMA)والسلطات الأخرى على جهودهم الدؤوبة للتصدي للتحديات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، كما ندعمهم بالكامل في مسيرتهم.وسنخطر كافة وسائل الإعلام وشركائنا وعملائنا بجدولنا الزمني الجديد لإعلان منتجاتنا.