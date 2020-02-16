الحشيش 80%.. 4 أنواع مخدرات يتعاطاها المصريون

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن أكثر الفئات المترددة على العلاج من الإدمان عن طريق الخط الساخن هى الفئة العمرية من 15 إلى 20 عاما، حيث بلغت النسبة 36%، وأن من سن 20 إلى 30 عاما بلغت نسبة 51.6%، فيما بلغت نسبة الفئات من سن 30 إلى 40 عاما 8.1%.وأضاف عثمان، خلال تخريج دفعة جديدة من متعافي الخط الساخن "16023"، لعدد 95 متعافى من الإدمان بالتعاون مع جمعية كاريتاس، أن أكثر مواد التعاطى وفقا لنتائج الخط الساخن هو الحشيش بنسبة 79.1%، يليه الترامادول بنسبة 65.7%، والهيروين بنسبة 32.5%، والاستروكس بنسبة 6.7%، كما يوجد الكثير من حالات التعاطى المتعدد "تعاطى أكثر من مادة مخدرة".