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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الكشف الطبى على 900 حالة فى كفرالشيخ

الأحد 16/فبراير/2020 - 01:09 م
قافلة طبية
قافلة طبية
مصطفى عنز
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نفذت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفرالشيخ، قافلة طبية بقرية 83 الخريجين، التابعة لمركز الحامول، وذلك في إطار جهود المحافظة لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

واستهدفت القافلة الطبية، توقيع الكشف الطبي وعلاج 900 حالة من أهالي القرية، كما ضمت التخصصات الطبية المختلفة، ومنها، الأطفال، الباطنة، الجراحة، الأنف والأذن، الجلدية، الرمد، الأسنان، النساء"، وشمل ذلك تقديم الأدوية الطبية للمرضى مجانا.

يذكر أن القافلة الطبية تأتي ضمن القوافل المجانية التي تُنظمها القوافل الطبية بمديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ، بالتعاون مع الوحدات المحلية لمركز ومدن المحافظة بالقرى الأكثر احتياجًا، لتقديم خدمات طبية للأهالي، خاصة بالقرى التي تقل فيها الخدمة الطبية.
قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

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