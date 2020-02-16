16 ألف مستفيد من خدمات الخط الساخن لـ«علاج الإدمان»

كشف عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن نتائج مجهودات الخط الساخن (16023) لعلاج مرضى الإدمان خلال 45 يومًا، وهي فترة منذ بداية 2020 وحتى الآن.وأكد عثمان، الأحد، خلال تخريج دفعة جديدة من متعافي الخط الساخن، والذين بلغ عددهم 95 متعافيًا، أن عدد حالات المرضى التي استفادت بالخدمات العلاجية بلغت 16594 مريضًا، وتنوعت الخدمات العلاجية ما بين عيادات خارجية وحجز داخلي وتأهيل.وأوضح أن هذه الخدمات يتم تقديمها مجانًا وفي سرية تامة وجاءت محافظة القاهرة من أكثر المحافطات المترددة على الخط الساخن طلبًا في العلاج بنسبة 36.4% يليها الجيزة بنسبة 24.4%.