محافظ الجيزة: نستهدف تطعيم 1.7 مليون طفل على مدار 4 أيام

افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، فعاليات إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك من داخل الوحدة الصحية بقرية نكلا بمركز منشأة القناطر.وحرص "راشد" على متابعة فعاليات الحملة وسط المواطنين لإزالة أي معوقات والاستماع إلى شكاوى المواطنين داخل الوحدة موجها مدير مديرية الشئون الصحية بدعم الوحدة بأطباء في جميع التخصصات التي بحاجة إليها، وأن تكون الأولوية للأطباء المقيمين داخل منشأة القناطر.وتفقد راشد عيادات الأسنان وتنظيم الأسرة داخل الوحدة الصحية بنكلا، والتي أكد خلالها على ضرورة زيادة التوعية بمخاطر الزيادة السكانية التي تلتهم أي مورد للتنمية، خاصة وأن محافظة الجيزة من المحافظات ذات الكثافات السكانية المرتفعة.وأكد محافظ الجيزة، في تصريحات له، جاهزية كل الوحدات والمراكز الصحية لاستقبال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، مشيرًا إلى أن المحافظة تستهدف تطعيم 1.7 مليون طفل من أبناء محافظة الجيزة خلال فعاليات الحملة.وأشار محافظ الجيرة إلى أن مديرية الشئون الصحية خصصت 4130 فرقة طبية ثابتة ومتحركة منتشرة في جميع أنحاء المحافظة، سواء في الشوارع الرئيسية أو الجانبية أو الميادين بالأحياء والمراكز والمدن، مؤكدا على المتابعة الدورية للحملة لضمان الوصول للمستهدف.ومن ناحيته قال وكيل وزارة الصحة بالجيزة إن الحملة تستهدف الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام تبدأ اليوم الأحد، لافتا إلى أن التطعيم في الريف سيجرى من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، أما المدن يتم التطعيم بها بفرق متحركة بالشوارع مع وجود فرق ثابتة في المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، وذلك حتى الساعة الخامسة، وسيجرى وضع فرق ثابتة بجوار المساجد، والكنائس والنوادى والأسواق ومحطات القطارات ومترو الأنفاق، ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة.رافق محافظ الجيزة خلال جولته التفقدية في الوحدات الصحية بمنشأة القناطر إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، والمهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحة بالجيزة، وحسين لبيب رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش.