ربع مليون جنيه لـ95 متعافيًا من الإدمان

شهد عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، منذ قليل، حفل تكريم وتخريج دفعة جديدة من متعافي الخط الساخن (16023) لـ95 متعافيًا من الإدمان، بالتعاون مع جمعية "كاريتاس"، وذلك تحت رعاية نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.وسلم عثمان، مجموعة جديدة من المتعافين من إدمان المواد المخدرة شيكات بقيمة 240 ألف جنيه لدعم مشروعاتهم الصغيرة ومساعدتهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة، ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم، مثل مشروع سلع تموينية ومشروع محل أحذية بمحافظة الشرقية، ومشروع آخر محل أدوات كهربائية بمحافظة المنيا، في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعي للمتعافين كأفراد نافعين في المجتمع، ليصل إجمالي القروض التي تم توفيرها للمتعافين إلى ما يقرب من 3 ملايين جنيه حتى الآن بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي.