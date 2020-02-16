رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

صرف 26 ألف جنيه مستحقات لمصريين بالأردن

الأحد 16/فبراير/2020 - 01:02 م
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
طباعة
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان نجح في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم التي تقدموا بشكوى بشأنها، وبلغت 1691 دينارًا أردنيًا، أي ما يوازى 26 ألفا و464 جنيها مصريا تقريبا.

وقال إن المكتب استطاع، أيضا، حل شكوى العامل "علاء. أ.ع" الذي يعمل لدى وكالة عاز الأثير، وحصول العامل على إجازته السنوية وتسليمه جواز سفره، كما تمكن من سرعة إنهاء إجراءات سفر المواطن "رمضان. م. ن" لمرضه.

وأشار هيثم سعدالدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، إلى أن وزير القوى العاملة كان قد كلف مكتب التمثيل العمالي بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج.

وقال إنه بمتابعة هذه الشكاوى مع المستشار العمالى بالأردن، طلعت السيد، أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولى الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر ذلك عن حل مشكلة المواطن "أحمد. ج. س" الذي يعمل لدى مستشفى فرح بالعاصمة عمان، وتم تسليمه كافة مستحقاته المالية والتي بلغت قيمتها 270 دولارا.

وتابع المستشار العمالي، طلعت السيد، أنه تم حل شكوى المواطن "رمضان. ح. أ" بصرف مستحقاته وقيمتها 608 دولارات، وتسليمه جواز سفره الذي كان يحتجزه كفيله، فضلا عن حل شكوى المواطن "أحمد. ر. أ. ح"، وصرف مستحقاته المالية المتأخرة لدى صاحب العمل وقيمتها 813 دولارًا.

كما تمكن مكتب التمثيل العمالي من إنهاء إجراءات تسفير العامل "رمضان. م. ن"، الذي يعاني من مرض السكر، ويحتاج لرعاية خاصة، وتأخر قرار مغادرته إلي مصر، فضلا عن إنهاء حصول المواطن "علاء. أ. ع" على إجازته السنوية التي لم يحصل عليها منذ عام ونصف العام.

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 28 دقيقة

شكرى يشدد فى مؤتمر برلين حول ليبيا على أهمية محاربة الإرهاب

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة الصحة: فك عزل المصريين العائدين من الصين غدًا

منذ حوالي 14 ساعة

وائل غنيم يحسم الجدل حول مصير مصطفى النجار: كيف مات؟ (فيديو)

منذ يوم

أول رد من المعلق حفيظ دراجي على هجوم جماهير الزمالك

الصور

image description

طلاب إندونيسيين وماليزيين يجمعون المحار على شواطئ بورسعيد (صور)

image description

وفدان سياحيان من الأرجنتين وإسبانيا يزوران آثار المنيا (صور)

image description

محافظ الإسماعيلية يأمر بصيانة تمثال السادات (صور)

image description

صور آمال ماهر ونادر نور في حفل عيد الحب

image description

نانسي عجرم وساندي وتامر حسني في حفل عيد الحب باستاد القاهرة

الأكثر قراءة

وائل غنيم يحسم الجدل حول مصير مصطفى النجار: كيف مات؟ (فيديو)

دعوى مستعجلة ضد هاني شاكر لإلزامه بعدم إصدار تصاريح حفلات لـ محمد رمضان

رسميًا.. ليفربول أول فريق يتأهل لدورى أبطال أوروبا 2021

مهلة للحكومة لتدبير تكلفة ضم العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات

إنفوجراف

image description

إرشادات المرور في حالة عدم استقرار الأحوال الجوية (إنفوجراف)

image description

أعراض سرطان الأطفال وطرق الوقاية منه (إنفوجراف)

image description

9 معلومات عن منظومة كاميرات المراقبة الجديدة داخل مترو الأنفاق

image description

معلومات عن دعوى إثبات موت المفقود (إنفوجراف)

أيام زمان

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

أغرب هدية في التاريخ.. الأهلي أهداها لـ الزمالك

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

«خايف على عمري».. فنان زملكاوى كبير حضر مباراة واحدة للزمالك فى حياته.. وندم

نجم الساعة

أغرب هدية في التاريخ.. الأهلي أهداها لـ الزمالك

الصحة

5 مغذيات طبيعية تحميك من تساقط الشعر

العيش في المساحات الخضراء يقلل خطر السمنة

الشاى الأخضر يساعد على تقليل أمراض الكبد

دراسة: مسكنات الألم قد تسبب العقم

منوعات

الثعابين تغلق متنزهًا في فلوريدا

مقتل 9 من مدمني المخدرات فى كابول.. والسبب مجهول

وزير الشباب والرياضة يستقبل بعثة نادى الزمالك بمطار القاهرة ( صور)

جديد مروة شاكر يكشف دور المكتبات فى التأثير على حرية التفكير

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهاب التركى فى سوريا
مدحت بشاى
عندما يكون لأغانينا "شاكوشها" العظيم!!
بسنت حسن
مناورة الشيخ
ماجد حبته
إخوان مصر فى السودان
المزيد

الثقافة

«حدائق السلطانة».. قصص تستعيد سحر التراث

«باب مروحة» بضيافة ورشة الزيتون غدًا

السياح يتفاعلون مع «ديفيليه» الفنون الشعبية بأسوان.. فيديو

«دار غراب» للنشر تطرح «طيف على جدار الثلج»