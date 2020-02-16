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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الكشف على 1757 حالة فى قافلة طبية بمركز مغاغة

الأحد 16/فبراير/2020 - 01:02 م
قافلة
قافلة
المنيا - على حسين
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أطلقت مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية لقرية عباد شارونة التابعة لمركز مغاغة، وذلك ضمن جهود مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية للمواطنين في المناطق النائية.

قال الدكتور أسامة بلبل، وكيل مديرية الصحة بالمنيا، إن الحملة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1757 حالة مترددة منها عدد 355 حالة جراحة، و432 أطفال، و130 حالة جلدية، و286 باطنة، و114 قلب، و170 أنف وأذن، و107أسنان، و115نساء و31 حالة تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء تحاليل مختلفة لعدد 135 حالة والكشف بالموجات الصوتية والأشعة السينية على 38 حالة وعدد 19 رسم قلب وفحص عشوائي للضغط والسكر لعدد 170 حالة و4 حالات خلع أسنان، وتم تحويل عدد 75 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي للمواطنين.

أوضح وكيل المديرية، أنه تم استخدام 10 عيادات متنقلة بالإضافة إلى عيادات السجلات وتنظيم الأسرة وتم استخدام غرف الوحدة لعيادات الأسنان والأطفال والقلب والثقافة والأشعة ومعامل الطفيليات والتذاكر.

وأشار إلى أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية من خلال الكشف المجاني في جميع التخصصات والاستعانة بعيادات متنقلة، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي.
قافلة
قافلة
قافلة
قافلة

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