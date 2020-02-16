خبير اقتصادي: الحكومة تملك رؤية لتطوير شركات قطاع الأعمال

قال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي، مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن الحكومة تراعي للغاية أهمية تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وهو ما يظهر من خلال الاجتماعات المستمرة حول ملفات الشركات التابعة لقطاع الأعمال.وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحكومة لديها رؤية في تطوير الشركات تتمثل في دمج بعضها واستغلال الأصول غير المستغلة وطرح بعضها في البورصة مع تطوير المصانع والشركات.يُشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال تعمل على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها، ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية في الشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها؛ للمنافسة في الأسواق المحلية.