الكويت: 1001 تدبير احترازي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها، أصدرت العام الماضي 1001 تدبير احترازي، تتعلق بالشركات المخالفة.وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ200 شركة عقارية، و77 شركة مجوهرات، و37 شركة صرافة، و13 شركة تأمين، إضافة لإصدار أمر بإلزام 364 شركة عقارية، و139 شركة مجوهرات، و17 شركة صرافة، و13 شركة تأمين، باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون الكويتي.وأشارت إلى أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 656 طلب تأسيس خلال العام الماضي، منها 483 شركة عقارية، و151 شركة مجوهرات، و13 شركة تأمين، وتسع شركات للصرافة، لافتة إلى أنه تم اعتماد إيقاف نشاط 3 شركات عقارية، و4 شركات للصرافة، وطلب اعتماد وقف نشاط 18 شركة، منها 6 للعقار، و8 شركات للصرافة، و4 شركات للمجوهرات.وأوضحت أنها أصدرت أمرا بتقديم تقارير 68 شركة عقارية، و10 شركات صرافة، و26 شركة مجوهرات، و6 شركات تأمين، إضافة إلى 210 تقارير للرقابة الميدانية، شملت 49 شركة عقارية، و72 شركة صرافة، و82 شركة مجوهرات، و7 شركات تأمين، فيما أحالت شركتي عقار إلى النيابة العامة.