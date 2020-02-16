تطوير ميادين وشوارع دمنهور خلال 45 يومًا

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه تم وضع خطة لتطوير الميادين الرئيسية والشوارع ورفع كفاءتها لتتناسب مع المظهر الجمالي والحضاري والطابع الذي يميز كل مدينة بنطاق المحافظة.جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها، صباح اليوم، بمدينة دمنهور، والتي تفقد خلالها أعمال تطوير ميدان إفلاقة على مساحة 600 م2 مشاركة مجتمعية، حيث سيتم عمل نافورة داخلية، وذلك وفق أحدث التقنيات والنظم الحديثة والتي ستبرز المظهر الجمالي للميدان والمنطقة ككل، ومن المقرر الانتهاء من الأعمال خلال 45 يوما.كما تفقد محافظ البحيرة الأعمال الجارية لإنشاء نموذج لكتاب أمام مركز الإبداع الفني بدمنهور بجوار ميدان الأوبرا ترسيخًا لأهمية القراءة والاطلاع والعلم والمعرفة وتأكيدًا على دور مركز الإبداع ودار الأوبرا ومكتبة دمنهور وقصر الثقافة كمنارات ثقافية على أرض البحيرة ودورها في إثراء الحركة الثقافية والفكرية على أرض المحافظة، ومن المقرر نهو الأعمال به خلال شهرين.حيث وجه المحافظ بالالتزام بالمواصفات الفنية المقررة والبرنامج الزمني المحدد لنهو الأعمال تحت إشراف استشاري متخصص للخروج بها بأفضل مظهر حضاري وجمالي.ثم قام محافظ البحيرة بجولة ميدانية بشوارع المدينة، وذلك لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات ونظافة الشوارع، ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف الجاري تنفيذها بالمدينة وكذا الانتهاء من كل أعمال رد الشيء لأصله.