«القابضة لكهرباء مصر»: وضع آليات إعادة تركيب العدادات الكودية

أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه جار العمل على وضع آليات إعادة تركيب العدادات الكودية مرة أخرى، بعد قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي في مطلع يناير من العام الجاري.وأوضحت القابضة لكهرباء مصر، في بيان لها عبر الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه جار حاليًا وضع آليات جديدة لتركيب العدادات الكودية للمناطق المخالفة والعشوائية للحد من سرقات التيار الكهربائى.كما أشارت الشركة إلى أنه من المتوقع أن يتم فتح باب تلقى طلبات المواطنين بجميع شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية في وقت قريب، وأنه سوف يتم الإعلان عنه عبر الصفحة الرسمية للشركة.