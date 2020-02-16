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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

معاون رئيس الوزراء السابق: مصر جادة فى استعادة مكانة القطن

الأحد 16/فبراير/2020 - 12:57 م
هشام فهمي
هشام فهمي
أسامة الشندويلي
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قال الدكتور هشام فهمي، معاون رئيس الوزراء السابق، إن الحكومة جادة في عودة القطن المصري لمكانته التاريخية بين العالم.

وأضاف فهمي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدولة وضعت خطة هامة لعودة القطن المصري لمكانته التاريخية كملك أقطان العالم، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع بصفة دورية ملف عودة القطن لمكانته التاريخية، والذي يعد مؤشرًا مهمًا للغاية.

يُشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال تعمل على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها، ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية في الشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.

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