«باب مروحة» بضيافة ورشة الزيتون غدًا

تستضيف ورشة الزيتون الأدبية٬ فى السابعة من مساء غدًا الاثنين٬ الكاتبة والقاصة والروائية أمانى الشرقاوى، وذلك لمناقشة أحدث مجموعاتها القصصية "باب مروحة"، والصادرة عن دار المعارف.هذا وتدير الندوة وتقدمها الشاعرة والروائية حسناء رجب، ويشارك في المناقشة كل من: الشاعر والمترجم أسامة جاد، والكاتب والروائي جمال زكى مقار، والكاتبة والقاصة والناقدة الدكتورة فاطمة الصعيدى، والكاتب الروائى الدكتور محمد إبراهيم طه.يشار إلى أن "باب مروحة" هى الكتاب السادس للشرقاوى، وتنحو كتابتها نحو سرد عوالم واقعية تمتزج بالفانتازيا. وفي تقديمه للمجموعة يقول الشاعر "شعبان يوسف": عندما تتحدث القصص عن الجشع الذي ينشأ بين زوج وزوجه، تتعمد الكاتبة ألا يسقط النص فى هوة الحكاية، بقدر ما تتضح فيه تقنيّات المونولوج أو البرولوج، وحوار الذات مع الذات، وحوار الذات مع الآخر، ومن خلال ذلك تكون الكاتبة أوضحت بخبرة مفعمة بالتجربة الانسانية المتنوعة في مجالات عديدة".وعندما تتعرض لتلك التجارب الروحية، لا تنسحب لتقديس العادات، ولا تنسحق أمام تقاليد فرضت على الانسان من خارج التجربة، لذا استطاعت الكاتبة أن تسرد تفاصيل لا يدركها إلا من العين الفنيّة اللاقطة، فالمبدع يتوقف عند العجائبي الذي صار مألوفا وعاديا ومسكوتا عنه تحت أشكال اجتماعية معقدة، وليس من صميم طقوس الروح وما تعتقده.