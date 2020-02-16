رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«باب مروحة» بضيافة ورشة الزيتون غدًا

الأحد 16/فبراير/2020 - 12:56 م
باب مروحة
باب مروحة
نضال ممدوح
طباعة
تستضيف ورشة الزيتون الأدبية٬ فى السابعة من مساء غدًا الاثنين٬ الكاتبة والقاصة والروائية أمانى الشرقاوى، وذلك لمناقشة أحدث مجموعاتها القصصية "باب مروحة"، والصادرة عن دار المعارف.

هذا وتدير الندوة وتقدمها الشاعرة والروائية حسناء رجب، ويشارك في المناقشة كل من: الشاعر والمترجم أسامة جاد، والكاتب والروائي جمال زكى مقار، والكاتبة والقاصة والناقدة الدكتورة فاطمة الصعيدى، والكاتب الروائى الدكتور محمد إبراهيم طه.

يشار إلى أن "باب مروحة" هى الكتاب السادس للشرقاوى، وتنحو كتابتها نحو سرد عوالم واقعية تمتزج بالفانتازيا. وفي تقديمه للمجموعة يقول الشاعر "شعبان يوسف": عندما تتحدث القصص عن الجشع الذي ينشأ بين زوج وزوجه، تتعمد الكاتبة ألا يسقط النص فى هوة الحكاية، بقدر ما تتضح فيه تقنيّات المونولوج أو البرولوج، وحوار الذات مع الذات، وحوار الذات مع الآخر، ومن خلال ذلك تكون الكاتبة أوضحت بخبرة مفعمة بالتجربة الانسانية المتنوعة في مجالات عديدة".

وعندما تتعرض لتلك التجارب الروحية، لا تنسحب لتقديس العادات، ولا تنسحق أمام تقاليد فرضت على الانسان من خارج التجربة، لذا استطاعت الكاتبة أن تسرد تفاصيل لا يدركها إلا من العين الفنيّة اللاقطة، فالمبدع يتوقف عند العجائبي الذي صار مألوفا وعاديا ومسكوتا عنه تحت أشكال اجتماعية معقدة، وليس من صميم طقوس الروح وما تعتقده.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

لا يعدي المحيطين به.. القصة الكاملة لـ«الأجنبى» حامل «كورونا»

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة الصحة: فك عزل المصريين العائدين من الصين غدًا

منذ حوالي 22 ساعة

كواليس السوبر الأفريقي.. تفاصيل مكالمة مرتضى منصور داخل الفندق

منذ حوالي 17 ساعة

«اختراق الجزيرة».. القناة القطرية تسرح 600 عامل أغلبهم مصريون

الصور

image description

طلاب إندونيسيين وماليزيين يجمعون المحار على شواطئ بورسعيد (صور)

image description

وفدان سياحيان من الأرجنتين وإسبانيا يزوران آثار المنيا (صور)

image description

محافظ الإسماعيلية يأمر بصيانة تمثال السادات (صور)

image description

صور آمال ماهر ونادر نور في حفل عيد الحب

image description

نانسي عجرم وساندي وتامر حسني في حفل عيد الحب باستاد القاهرة

الأكثر قراءة

وائل غنيم يحسم الجدل حول مصير مصطفى النجار: كيف مات؟ (فيديو)

دعوى مستعجلة ضد هاني شاكر لإلزامه بعدم إصدار تصاريح حفلات لـ محمد رمضان

رسميًا.. ليفربول أول فريق يتأهل لدورى أبطال أوروبا 2021

مهلة للحكومة لتدبير تكلفة ضم العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات

إنفوجراف

image description

إرشادات المرور في حالة عدم استقرار الأحوال الجوية (إنفوجراف)

image description

أعراض سرطان الأطفال وطرق الوقاية منه (إنفوجراف)

image description

9 معلومات عن منظومة كاميرات المراقبة الجديدة داخل مترو الأنفاق

image description

معلومات عن دعوى إثبات موت المفقود (إنفوجراف)

أيام زمان

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

أغرب هدية في التاريخ.. الأهلي أهداها لـ الزمالك

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

«خايف على عمري».. فنان زملكاوى كبير حضر مباراة واحدة للزمالك فى حياته.. وندم

نجم الساعة

أغرب هدية في التاريخ.. الأهلي أهداها لـ الزمالك

الصحة

5 مغذيات طبيعية تحميك من تساقط الشعر

العيش في المساحات الخضراء يقلل خطر السمنة

الشاى الأخضر يساعد على تقليل أمراض الكبد

دراسة: مسكنات الألم قد تسبب العقم

منوعات

الثعابين تغلق متنزهًا في فلوريدا

مقتل 9 من مدمني المخدرات فى كابول.. والسبب مجهول

وزير الشباب والرياضة يستقبل بعثة نادى الزمالك بمطار القاهرة ( صور)

جديد مروة شاكر يكشف دور المكتبات فى التأثير على حرية التفكير

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهاب التركى فى سوريا
مدحت بشاى
عندما يكون لأغانينا "شاكوشها" العظيم!!
بسنت حسن
مناورة الشيخ
ماجد حبته
إخوان مصر فى السودان
المزيد

الثقافة

«حدائق السلطانة».. قصص تستعيد سحر التراث

«باب مروحة» بضيافة ورشة الزيتون غدًا

السياح يتفاعلون مع «ديفيليه» الفنون الشعبية بأسوان.. فيديو

«دار غراب» للنشر تطرح «طيف على جدار الثلج»