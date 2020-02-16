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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إنجاز 90% من الأعمال.. مدبولى يتفقد تطوير ميدان التحرير

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:50 ص
مصطفى مدبولى
مصطفى مدبولى
محمد إبراهيم
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عقب زيارته المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ميدان التحرير، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس سيد فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بأعمال تطوير الميدان.

وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، الذى أوضح أن مشروع تطوير ميدان التحرير يسير على قدم وساق، من خلال 3 فرق عمل على مدار الـ24 ساعة تقوم بأعمال تطوير الميدان، تحت إشراف وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسياحة والآثار، والثقافة، ومحافظة القاهرة، وعدد من المكاتب الاستشارية، مؤكدًا على أن نسبة إنجاز أعمال المشروع وصلت إلى 90%.

وأضاف المهندس سيد فاروق أنه تم وضع مخطط أعمال تطوير ميدان التحرير، وتقسيم العمل بالميدان إلى 6 مناطق (صينية الميدان- عمر مكرم- المتحف المصرى- المجمع- وزارة الخارجية القديمة- جراج التحرير)، بمساحة تصل إلى 45 ألف متر مسطح، مشيرًا إلى أنه تمت إزالة ساري العلم الضخم الذي كان موجودًا في وسط الميدان وإزالة الزراعات بالكامل والوصول بالحفر إلى منسوب محطة مترو أنفاق السادات، بهدف إنشاء القاعدة التي توضع عليها المسلة التى يصل طولها إلى 19 مترًا، ووزنها إلى 100 طن، وقام المجلس الأعلى للآثار بترميمها، وتم تركيبها بالفعل.

وأشار النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إلى أن أعمال التطوير تضمنت أيضًا إقامة 4 قواعد لتماثيل فرعونية مقرر أن تحيط المسلة، بحيث تكون مواجهة للقادم من المحاور الرئيسية الى ميدان التحرير، بالإضافة إلى عمل نافورة مياه وكذلك ما يتعلق بأعمال الرصف، والإنارة، وتنسيق الموقع العام، مضيفًا أن مشروع التطوير يشمل تنفيذ 10 كمرات بطول 16مترًا وارتفاع يتراوح من 2.3 متر إلى 3.6 متر، وكذا عمل مشايات بطول 21 ألف متر طولى، مكونة من بلاطات خرسانية ممشطة وعلى جانبيها زراعة ونخيل وعمل أماكن للجلوس عبارة عن بلوكات خرسانية وبعض المقاعد الرخامية، بالإضافة إلى تركيب إنترلوك للأرصفة وأعمال دهانات الأسوار وأعمدة الإنارة وإشارات المرور، فضلًا عن عمل نظام إضاءة أرضية وأحواض بها شجيرات زيتون، وتركيب أجهزة إضاءة بها لإضفاء شكل جمالى ينسجم مع الطابع الفرعونى وأعمال التطوير بالميدان.

وفى ختام الجولة، أشاد رئيس الوزراء بما يتم من أعمال لتطوير ميدان التحرير، الذى يعد أحد أهم الميادين المصرية وأشهرها، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة، بما يضمن سرعة الانتهاء من أعمال التطوير، التى ستكون نقلة حضارية للميدان، وفى الوقت ذاته جدد رئيس الوزراء التأكيد على اهتمام الدولة بتنفيذ العديد من مشاريع التطوير التى يتم تنفيذها على مستوى محافظة القاهرة، سعيًا لإعادة إحياء وتطوير عدد من المناطق التاريخية والأثرية، بما يسهم فى استعادة مدينة القاهرة لسابق عصرها، ويزيد من حركة السياحة الواردة لها.
عقب زيارته المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ميدان التحرير، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس سيد فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بأعمال تطوير الميدان.

وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، الذى أوضح أن مشروع تطوير ميدان التحرير يسير على قدم وساق، من خلال 3 فرق عمل على مدار الـ24 ساعة تقوم بأعمال تطوير الميدان، تحت إشراف وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسياحة والآثار، والثقافة، ومحافظة القاهرة، وعدد من المكاتب الاستشارية، مؤكدًا على أن نسبة إنجاز أعمال المشروع وصلت إلى 90%.

وأضاف المهندس سيد فاروق أنه تم وضع مخطط أعمال تطوير ميدان التحرير، وتقسيم العمل بالميدان إلى 6 مناطق (صينية الميدان - عمر مكرم - المتحف المصرى - المجمع - وزارة الخارجية القديمة - جراج التحرير)، بمساحة تصل إلى 45 ألف متر مسطح، مشيرًا إلى أنه تم إزالة ساري العلم الضخم الذي كان موجودًا في وسط الميدان وإزالة الزراعات بالكامل والوصول بالحفر إلى منسوب محطة مترو أنفاق السادات، بهدف إنشاء القاعدة التي توضع عليها المسلة التى يصل طولها إلى 19 مترًا، ووزنها إلى 100 طن، وقام المجلس الأعلى للآثار بترميمها، وتم تركيبها بالفعل.

وأشار النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إلى أن أعمال التطوير تضمنت أيضًا إقامة 4 قواعد لتماثيل فرعونية مقرر أن تحيط المسلة، بحيث تكون مواجهة للقادم من المحاور الرئيسية الى ميدان التحرير بالإضافة إلى عمل نافورة مياه وكذلك ما يتعلق بأعمال الرصف، والإنارة، وتنسيق الموقع العام، مضيفًا أن مشروع التطوير يشمل تنفيذ 10 كمرات بطول 16مترًا وارتفاع يتراوح من 2.3 متر الى 3.6 متر، وكذا عمل مشايات بطول 21 ألف متر طولى، مكونة من بلاطات خرسانية ممشطة وعلى جانبيها زراعة ونخيل وعمل أماكن للجلوس عبارة عن بلوكات خرسانية وبعض المقاعد الرخامية، بالإضافة إلى تركيب انترلوك للأرصفة وأعمال دهانات الأسوار وأعمدة الإنارة وإشارات المرور، فضلًا عن عمل نظام إضاءة أرضية وأحواض بها شجيرات زيتون، وتركيب أجهزة إضاءة بها لإضفاء شكل جمالى ينسجم مع الطابع الفرعونى وأعمال التطوير بالميدان.

وفى ختام الجولة، أشاد رئيس الوزراء بما يتم من أعمال لتطوير ميدان التحرير، الذى يعد أحد أهم الميادين المصرية وأشهرها، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة، بما يضمن سرعة الانتهاء من أعمال التطوير، التى ستكون نقلة حضارية للميدان، وفى الوقت ذاته جدد رئيس الوزراء التأكيد على اهتمام الدولة بتنفيذ العديد من مشاريع التطوير التى يتم تنفيذها على مستوى محافظة القاهرة، سعيًا لإعادة إحياء وتطوير عدد من المناطق التاريخية والأثرية، بما يسهم فى استعادة مدينة القاهرة لسابق عصرها، ويزيد من حركة السياحة الواردة لها.

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