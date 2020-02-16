حريق قرب موقع إقلاع البالون في الأقصر

نجحت قوات الحماية المدينة بمحافظة الأقصر في إخماد حريق محدود اندلع داخل كراڤان تابع للشركة المصرية للمطارات، بالقرب من موقع إقلاع البالون الطائر، بعزبة الورد بمركز ومدينة القرنة، غرب الأقصر.وكان اللواء أيمن راضي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، قد تلقى إخطارًا من اللواء حمدي هاشم، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد باندلاع حريق داخل أحد الكرافانات بالقرب من موقع إقلاع البالون الطائر بمركز القرنة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتمت السيطرة عليه قبل امتداد النيران لباقي الـ"الكرافانات" الأخرى بالموقع.حرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، بإشراف من المحامى العام لنيابات الأقصر.