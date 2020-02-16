نقيب شرق الإسكندرية: عاشور ساهم فى تشريعات أنصفت المحاماة

وصف محمود الأمير، نقيب محامي شرق الإسكندرية النقيب سامح عاشور، برجل الإنجازات، مؤكدا أن ما أنجزه النقيب العام ومجلسه على مدار دورة كاملة لم ينجز منذ إنشاء نقابة المحامين.وأضاف- خلال كلمته باللقاء المفتوح لنقيب المحامين سامح عاشور بمحامي الإسكندرية مساء أمس- أن النقيب العام ساهم بإنجازات تشريعية أنصفت المحاماة حال وجوده ومشاركته بلجنة الخمسين لإعداد الدستور، وتعديل قانون المحاماة مؤخرا من أجل الصالح العام للمحامين، مشيدا بما تم من تطور لمشروعي المعاش والعلاج بالنقابة.وأكد نقيب شرق الإسكندرية، موافقة النقيب العام سامح عاشور على شراء أرض لبناء مقر للنقابة الفرعية، منوها إلى أنه تم تقديم طلب للمحافظة للتخصيص، معلنا قرب الانتهاء من المرحلة الأولى لنادي جليم.