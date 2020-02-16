النيابة: عقار روض الفرج المنهار صدر له أمر إزالة ولم ينفذ

كشفت تقارير محافظة القاهرة لنيابة روض الفرج الجزئية، في واقعة انهار منزل مكون من 3 طوابق، أن العقار صدر له قرار إزالة لم ينفذ، وتبين عدم وجود أي سكان داخل العقار وقت انهياره.تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، إخطارًا من اللواء أسامة فاروق مساعد الوزير لقطاع الحماية المدنية بالقاهرة، مفاده انهيار منزل بمنطقة روض الفرج.انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، وتبين انهيار عقار قديم مكون من طابق أرضي ودورين أعلاه، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.