«كورونا» يضرب شعبية رئيس وزراء اليابان

كشف استطلاع للرأي في اليابان اليوم الأحد، عن تراجع شعبية رئيس وزراء البلاد شينزو آبي، بمقدار 8.3 نقطة عما كانت عليه في نتائج استطلاع أجري الشهر الماضي، ما يعد أكبر انخفاض لشعبية آبي خلال ما يقرب من عامين.وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، ونشرت نتائجه اليوم أن نسبة رضا اليابانيين عن أداء آبي بلغت 41% مقابل 49.3% في الاستطلاع الذي أجرته الوكالة في يناير الماضي، فيما بلغت نسبة عدم الرضا عن أدائه 46.1%.ووفقًا لنتائج الاستطلاع الذي أجري على مستوى البلاد، أعرب 82.5% من اليابانيين عن قلقهم بشأن التأثير السلبي لتفشي فيروس كورونا الجديد على الاقتصاد الياباني.كما أظهر الاستطلاع أن 71.4% يتوقعون تأثيرًا سلبيًا على اليابان في حال إعادة انتخاب دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر القادم، فيما توقع 16.7 % تأثيرًا إيجابيًا على بلادهم لإعادة انتخابه.