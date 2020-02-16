زايد: حملة تطعيم جديدة ضد «شلل الأطفال» بالحقن منتصف مارس

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن حملة قومية جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال عن طريق الحقن "سواك" منتصف مارس المقبل، والتى ستستهدف المواليد المصريين والأجانب خلال الفترة من يناير 2016 حتى 22 مارس 2018، حيث سيتم إعطاؤهم جرعتين من طعم شلل الأطفال المعطل بالحقن "سولك".وأوضحت- خلال تدشينها للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بحي الأسمرات والتي تبدأ اليوم، إن الحملة الجديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال الجديدة تستهدف 6 ملايين طفل كما تهدف منع خطورة 15 نوعًا من الأمراض.وأوضحت أن الحملة تستهدف الأطفال المصريين وغير المصريين، وستكون عن طريق الحقن وليس التطعيم.يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة دشنت صباح اليوم الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، والمخصصة للأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام.من جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى، أنه سيتم تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في جميع محافظات الجمهورية، وتستهدف 16.5 مليون طفل تقريبًا، لافتًا إلى أن التطعيم في الريف سيتم من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، أما المدن يتم التطعيم بها بفرق متحركة بالشوارع مع وجود فرق ثابتة في المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، وذلك حتى الساعة الخامسة مساءً.وأضاف "مجاهد" أنه سيتم وضع فرق ثابتة بجوار المساجد، والكنائس، والنوادي، والأسواق، ومحطات القطارات ومترو الأنفاق، ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة، لافتًا إلى أنه يشارك في الحملة حوالي 90 ألف فرد من الأطقم الطبية تم إعدادهم وتدريبهم بشكل جيد لتنفيذ الحملة.