إصابة اثنين بحادث طعن في كنيسة بموسكو

أعلنت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الأحد، وقوع حادثة طعن بكنيسة في وسط موسكو، ما أسفر عن إصابة شخصين.وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية إيرينا فولك- في تصريح لوكالة أنباء "تاس" الروسية- "إن الشرطة اعتقلت الفاعل بعد مطاردته واتضح أنه من سكان منطقة ليبستيك ويبلغ من العمر 26 عامًا".وأضافت فولك أن المتهم اقتحم كنيسة سانت نيكولاس في وسط مدينة موسكو صباح اليوم وطعن اثنين بسكين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتجري الشرطة الروسية حاليًا التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.