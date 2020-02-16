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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تامر حسنى يحيى حفلًا غنائيًا كبيرًا بالتجمع.. 6 مارس

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:22 ص
تامر حسني
تامر حسني
منار إبراهيم
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يستعد المطرب تامر حسني، لإحياء حفل غنائي ضخم، يوم الجمعة الموافق 6 مارس المقبل، في مودرن أكاديمي بالتجمع.

ويقدم حسني، خلال الحفل ما يقارب 20 أغنية متنوعة بين الدراما والرومانسي والأغاني الخفيفة على مدار ساعتين.

من ناحية أخرى، أوشك تامر حسني، على الانتهاء من أغاني ألبومه الجديد، الذي لم يعلن بعد عن اسمه النهائي، حيث يتواجد هذه الفترة في أحد الاستديوهات، للوقوف على الشكل النهائي لألبومه الجديد.

ويتعاون "تامر" في ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، حيث من المنتظر أن يعلن عن تفاصيل الألبوم خلال الأسابيع المقبلة، استعدادًا لطرحه.

واستقر المطرب على طرح أولى أغاني ألبومه الجديد، والتي تحمل اسم "إنت لوحدك"، وهي من كلمات الشاعر رمضان محمد، حيث ستكون بداية لانطلاق طرح الألبوم بعد ذلك بشكل كامل.

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