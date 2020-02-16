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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

زراعة القناة تمثل مصر فى مشروع التميز الدولى

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:20 ص
جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس
مصطفى دياب
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تشارك كلية زراعة جامعة قناة السويس، بالتعاون مع 5 جامعات هي "القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، أسيوط"، في مشروع التميز الدولي، وذلك تحت رعاية الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح الدكتور ناصر مندور، عميد كلية الزراعة أن مشروع التميز معني بإنشاء البرامج اادراسية الجديدة، وتمويل المنح الدراسية بالكامل، والمشروعات البحثية.

وأوضح أنه تم تمويل مشروعين في إطاره بقسم البساتين بالكلية، خاصة بإنتاج تقاوي البطاطس، وآخر خاص بتحمل الجفاف في محاصيل الخضر، كما يوفر المشروع منحا للدراسة بأمريكا، ودورات تدريبية لكتابة البحوث، وطرق إعداد دراسة المشروعات.

وتابع أن الكلية تستعد لعقد ورشة عمل تدريبية لأعضاء هيئة التدريس، أواخر فبراير الحالي، على مدى 3 أيام بدعم من صندوق دعم البحوث بأكاديمية البحث العلمي يحاضر بها خبراء بريطانيون، تهدف للتدريب على تحقيق التواصل العلمي بين الأبحاث والدراسات العلمية للباحثين وأعضاء هيئة التدريس وبين المجتمع العلمي الدولي.

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