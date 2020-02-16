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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولي يتفقد أعمال تطوير ميدان التحرير بعد قليل

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:20 ص
مدبولي يتفقد ميدان
مدبولي يتفقد ميدان التحرير
محمد إبراهيم
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يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد قليل، أعمال تطوير ميدان التحرير بوسط القاهرة، مع قرب انتهاء الأعمال الجارية هناك، وذلك عقب إنهائه جولته الصباحية بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها.

يأتي ذلك استعدادًا لافتتاح الميدان والمنطقة المحيطة به، إيذانًا ببدء نقل المومياوات الفرعونية من المتحف المصري بوسط البلد إلى المتحف الجديد، في موكب يبدأ من محل إقامتهم إلى المقر الجديد، في احتفالية عالمية تجهز لها الحكومة.

وقال مدبولي في تصريحات صحفية، على هامش جولته الصباحية بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، إن العالم كله يتجه للمناطق الاستثمارية والصناعية، واللوجستية، والخدمية، وأنه سيكون هناك منطقة على الأقل في كل محافظة، ومحافظات سيكون بها أكثر من ذلك نظرًا لوجود طلب كبير عليها.

وأوضح أن الدولة تعمل على أكثر من 13 منطقة للمجمعات الصناعية تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مع الدولة، موضحًا أن كل تلك المناطق تضم أكثر من 4500 مصنع بمستوى عالٍ.

وشدد على أن قضية الصناعة محورية لدى الحكومة، وهى أولوية لها لتضمن استدامة معدلات النمو، مؤكدًا تركيز الدولة على قطاع الصناعة في المرحلة المقبلة.

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