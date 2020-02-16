رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

عالجت اختلالات هيكلية.. «المالية» تكشف أهم إصلاحاتها التشريعية

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:19 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
راندا التوني
طباعة
أكدت وزارة المالية، في تقريرها النصف سنوي الصادر في شأن العام المالي الحالي 20192020، تركز جهودها في إحداث إصلاح تشريعي يصاحب الإصلاح الهيكلي للنهوض بالجهاز الإدارية للدولة والتحول الرقمي وتعزيز أطر الحوكمة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر نجحت خلال الفترة الماضية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، من خلال تبني عدد من الإصلاحات الجادة التي أسهمت في معالجة الاختلالات الهيكلية، وحققت الاستقرار للاقتصاد القومي، إذ استهدفت نموًا مستدامًا وشاملًا بإرساء دعائم الحوكمة المالية، والعدالة الاجتماعية، وتهيئة بيئة مناسبة لأداء الأعمال.

ووضعت وزارة المالية، أهم الإصلاحات التشريعية التي حققتها، وفق تقريرها:
- إطلاق الحملة الوطنية لبناء الوعي الضريبي.
- موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إنهاء المنازعات وتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل.
- انضمام مصر إلى إعلان ياوندي الذي تنص مبادئه على تعزيز الشفافية.
- إصدار قرار بِشأن قواعد وإجراءات تحصيل ورد الضريبة المستحقة على غير المقيمين على عوائد أذون وسندات الخزانة.
- اضافة مادة جديدة للائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة بغرض تسير الإجراءات الضريبية.
- افتتاح 3 مراكز جمركية وضريبية مدمجة بحيث يتم سداد جميع المستحقات.
- إصدار قانون تنظيم المدفوعات غير النقدية.
- إنشاء وحدات متخصصة داخل وزارة المالية للتعامل مع مخاطر الموازنة.
- إدراج النافذة الواحدة من المشروع القومي للتحول الرقمي لتعزيز البنية التحتية الرقمية للتجارة الخارجية.
- إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة بما يواكب التغيرات الاقتصادية.
- قانون تبسيط وتوحيد الإجراءات الضريبية.
- مشروع قانون تنمية الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- تفعيل قانون الضرائب على المهن الحرة.
- السعي نحو إصدار استراتيجيات الإيرادات متوسطة الأجل لتعظيم الموارد بالموازنة العامة للدولة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ يوم

عائد من ووهان يحذر وزيرة الصحة من الوقوع في خطأ الصين

منذ حوالي 20 ساعة

كواليس السوبر الأفريقي.. تفاصيل مكالمة مرتضى منصور داخل الفندق

منذ حوالي 23 ساعة

أول رد من المعلق حفيظ دراجي على هجوم جماهير الزمالك

منذ يوم

لا يعدي المحيطين به.. القصة الكاملة لـ«الأجنبى» حامل «كورونا»

الصور

image description

محافظ الإسماعيلية يأمر بصيانة تمثال السادات (صور)

image description

صور آمال ماهر ونادر نور في حفل عيد الحب

image description

نانسي عجرم وساندي وتامر حسني في حفل عيد الحب باستاد القاهرة

image description

بهاء سلطان يتألق فى أقوى حفلات عيد الحب باستاد القاهرة

image description

مباراة فوز الأهلى على المصرى بالثلاثة

الأكثر قراءة

دعوى مستعجلة ضد هاني شاكر لإلزامه بعدم إصدار تصاريح حفلات لـ محمد رمضان

وائل غنيم يحسم الجدل حول مصير مصطفى النجار: كيف مات؟ (فيديو)

أول رد من المعلق حفيظ دراجي على هجوم جماهير الزمالك

مهلة للحكومة لتدبير تكلفة ضم العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات

إنفوجراف

image description

أعراض سرطان الأطفال وطرق الوقاية منه (إنفوجراف)

image description

9 معلومات عن منظومة كاميرات المراقبة الجديدة داخل مترو الأنفاق

image description

معلومات عن دعوى إثبات موت المفقود (إنفوجراف)

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

أغرب هدية في التاريخ.. الأهلي أهداها لـ الزمالك

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

«خايف على عمري».. فنان زملكاوى كبير حضر مباراة واحدة للزمالك فى حياته.. وندم

نجم الساعة

أغرب هدية في التاريخ.. الأهلي أهداها لـ الزمالك

الصحة

5 مغذيات طبيعية تحميك من تساقط الشعر

العيش في المساحات الخضراء يقلل خطر السمنة

الشاى الأخضر يساعد على تقليل أمراض الكبد

دراسة: مسكنات الألم قد تسبب العقم

منوعات

الثعابين تغلق متنزهًا في فلوريدا

مقتل 9 من مدمني المخدرات فى كابول.. والسبب مجهول

وزير الشباب والرياضة يستقبل بعثة نادى الزمالك بمطار القاهرة ( صور)

جديد مروة شاكر يكشف دور المكتبات فى التأثير على حرية التفكير

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهاب التركى فى سوريا
مدحت بشاى
عندما يكون لأغانينا "شاكوشها" العظيم!!
بسنت حسن
مناورة الشيخ
ماجد حبته
إخوان مصر فى السودان
المزيد

الثقافة

بيت شعر الأقصر يبدأ برنامج «كاتب وكتاب»

اليوم.. افتتاح معرضى «مشاهد وذكريات» و«أحلام اليقظة» بقاعة الزمالك

اليوم.. السيرة الذاتية لطه حسين وعلى مبارك على مسرح الجمهورية

الثقافة تواصل استعداداتها لإطلاق مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون