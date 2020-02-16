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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صحة الدقهلية: نستهدف تطعيم مليون طفل

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:18 ص
التطعيم
التطعيم
الدقهلية : عمرو الحوتى
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دشن سعد عبداللطيف مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال من مركز طب الأسرة بقولنجيل، التابع للإدارة الصحية بالمنصورة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن التطعيم لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بمصر، من عمر يوم حتى 5 سنوات، وسيتم التطعيم باستخدام الطعم الفموي سابين ثنائي التكافؤ، والمستهدف التقديري للحملة هو تطعيم مليون طفل تقريبا من عمر يوم إلى 5 سنوات، وعدد الأفراد المشاركون في الحملة 5 آلاف فرد.

وقال مكي إن أسلوب العمل بالحملة سيكون في الأماكن الحضرية من خلال فرق متحركة من عمارة إلى عمارة، وفرق ثابتة في مكاتب الصحة والميادين الكبرى ومحطات القطار والأتوبيس وأماكن التجمعات وفي الأماكن الريفية، ومن خلال فرق متحركة من منزل إلى منزل وفرق ثابتة في الوحدات وبعض الأماكن المميزة ذات التردد العالي.

وأشار إلى أنه أكد على جميع العاملين بقطاع الطب الوقائي بالمديرية والإدارات المختلفة ببذل كل الجهد لإنجاح الحملة للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.
التطعيم
التطعيم
التطعيم
التطعيم
التطعيم
التطعيم
التطعيم
التطعيم

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