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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

العثور على رضيعة أسفل كوبرى بمركز جرجا فى سوهاج

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:17 ص
العثور على رضيعة
العثور على رضيعة
محمود عبد العال
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عثر أهالي مدينة جرجا جنوبي محافظة سوهاج، اليوم الأحد، على طفلة رضيعة أسفل كوبري المزلقان البحري، وتم نقل الطفلة لحضانة مستشفى جرجا العام، وحرر محضر بالعثور على الطفلة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا بالعثور على طفلة حديثة الولادة بالمدينة.

وتبين من التحريات أن بعض الأهالي عثروا على طفلة رضيعة "أنثى" أسفل كوبري المزلقان البحري بمدينة جرجا، وترتدي ملابسها وبصحة جيدة ولا توجد أي إصابات ظاهرية بها.

تم إيداع الطفلة بحضانة مستشفى جرجا العام، تمهيدًا لنقلها لأحد دور الرعاية بالمحافظة.

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