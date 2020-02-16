قافلة الأزهر إلى تشاد تكشف على 5615 وتجرى 81 عملية جراحية

وقعت قافلة الأزهر الطبية الرابعة الموفدة إلى دولة تشاد، الكشف الطبي على نحو 5615 شخصًا، وأجرت 81 عملية جراحية خلال اليوم الرابع من أعمالها التي تؤديها على فترتين صباحية ومسائية، نظرًا للإقبال الكبير على القافلة.وقال الأزهر، في بيان له اليوم الأحد، إن العمليات الجراحية شملت جراحات العظام، والأطفال، والجراحة العامة، والرمد، والمسالك البولية، والنساء، فضلًا عن توزيع الدواء المناسب لكل حالة بالمجان، حيث تم شحن 7 أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعمل القافلة.يشار إلى أن القافلة تضم 26 طبيبًا من أساتذة طب الأزهر في 14 تخصصًا، بالإضافة إلى طاقم من الصيادلة والممرضين، وتستمر في عملها حتى 18 فبراير الجارى، وتعد هذه القافلة هي الرابعة التي يرسلها الأزهر إلى جمهورية تشاد، وتستهدف هذه القوافل المناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا.وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قد وجه إدارة القوافل الطبية والإغاثية بتكثيف عملها في داخل مصر وخارجها، للتخفيف من معاناة المحتاجين وآلام المرضى، انطلاقًا من الدَّور الإنساني والاجتماعي الذي يضطلع به الأزهر، والذي يعد مكملًا لدوره الدعوي والتعليمي.