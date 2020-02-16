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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس السكة الحديد: نظافة محطة الإسماعيلية لا يليق بمكانة المدينة

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:09 ص
أشرف رسلان
أشرف رسلان
مصطفى دياب
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تفقد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، صباح اليوم الأحد، محطة الإسماعيلية والفردان والقنطرة غرب، سيرا على الأقدام لمتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال تطوير للمحطات ورفع كفائتها.

وشدد "رسلان" على ضرور الارتقاء بمستوى النظافة قائلا: "مستوى نظافة المحطة لا يتماشى مع طموحتنا، ولابد أن تزداد أعمال النظافة بالمحطة لأنها تعكس صورة المحافظة والمعروف عن الإسماعيلية أنها مدينة السحر والجمال وباريس الصغرى ولا يليق بها سوء أعمال النظافة"، مشددا على ضرورة الارتقاء بمدى نظافة المحطة.

وتفقد "رسلان" برجي إشارات محطتي الفردان، القنطرة غرب، المدرجين ضمن خطة تطوير نظم الإشارات في خط بنها – بورسعيد، وتنفذه شركة "سيمنس"، وناقش مسئولي الشركة على الطبيعة العقبات التي تواجه العمل بالبرجين متابعًا ما تم من أعمال والمتبقي للانتهاء من المشروع كليًا.

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