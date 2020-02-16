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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طلاب جامعة الفيوم يزورون مصنع إنتاج بطاقات الرقم القومي

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:06 ص
مصنع إنتاج بطاقات
مصنع إنتاج بطاقات الرقم القومي
إسراء جمال
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انطلق الفوج الثالث والعشرين من طلاب جامعة الفيوم؛ لزيارة مصنع إنتاج بطاقات الرقم القومي التابع بقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وذلك في إطار مبادرة "كل يوم جديد" التي تنظمها الوزارة منذ عام 2017 حتى الآن، لتشجيع شباب الجامعات على زيارة المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة.

وتأتى الزيارة في إطار توجيهات د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتكثيف زيارات طلاب الجامعات للمشروعات القومية العملاقة؛ لتعريفهم بحجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة في مختلف نواحي التنمية.

وأكد د. عبدالغفار على أهمية هذه المبادرة، التي تسعى من خلالها الوزارة لتعريف شباب الجامعات بالمشروعات القومية التي يتم تنفيذها؛ وتوعيتهم بخطط التنمية، مشيرًا إلى أن هذا يزيد من قيم الانتماء والوطنية وحب العمل لديهم، والرغبة في المشاركة المجتمعية، وفتح آفاقهم للمستقبل الجديد.

ومن جانبه، حرص اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية وقيادات القطاع، على تقديم الدعم الكامل لهذه الزيارة، حيث استمع الطلاب إلى شرح تفصيلي حول المصنع، وأهمية الدور المنوط بمركز الإنتاج في توفير كل احتياجات المواطنين من بطاقات الرقم القومي، الأمر الذي يستوجب تعظيم العمل المكلفين به، وما له من مردود قوميًا، وضرورة العمل على بذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى الأداء به.

وخلال الزيارة اصطحب العقيد مهندس عمرو صالح الطلاب في جولة للورش الإنتاجية ومعامل المصنع؛ لتعريفهم بمراحل الإنتاج داخل المصنع، والرد على كل تساؤلات الطلاب.

ومن جانبه أوضح ا. أحمد الشيخ وكيل الوزارة بقطاع التعليم أن مبادرة "كل يوم جديد"؛ تهدف إلى تنفيذ جولات ميدانية لطلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة للمشروعات القومية الكبرى بنطاق الجمهورية؛ للتعرف على طبيعتها وآثارها الإيجابية على دفع عجلة الاقتصاد المصري، واطلاع الطلبة على الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الخمس الماضية في كل المجالات.

من جانبهم، أعرب الطلاب عن سعادتهم بما شاهدوه من إمكانيات بشرية ومادية داخل المصانع، مشيدين بأداء العاملين وجودة الأداء والاحترافية، والدقة، مؤكدين استفادتهم من هذه الزيارة بالشكل الذي عزز لديهم فخرهم ببلادهم، وتطلعهم إلى تكرار الزيارة مرة أخرى.

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