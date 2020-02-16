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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وفاء عامر «صعيدية أوريجينال» في «أهل موسى»

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:05 ص
وفاء عامر
وفاء عامر
دعاء عبد المقصود
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تشارك الفنانة وفاء عامر في حكاية "أهل موسى"، وهي واحدة ضمن حكايات مسلسل "ما لا يعرفه الرجال"، والمقرر عرضه خارج السباق الرمضاني 2020.

وكشفت وفاء عامر، عن تفاصيل شخصيتها في هذا المسلسل، حيث تجسد دور صعيدية هانم وهي لا تتكلم باللهجة الصعيدية قدر ما تتحدث عن الطباع الصعيدية، وأن الصعيد به أفضل المدارس وأفضل المرافق، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول خلافات عائلية بين أسرة مصرية.

وأضافت عامر، في تصريحات صحفية لها، أنها بدأت التصوير اليوم، وسيكون عرض المسلسل بمجرد الانتهاء من تصويره.

المسلسل يشارك في بطولته إلى جانب وفاء عامر، كل من كمال أبورية، محمد عز، مصطفى عبدالسلام، محمد درويش، رضوى جودة، مجدي السباعي، بالإضافة إلى مجموعة من الممثلين الشباب، ويتكون من مجموعة من الحكايات التي تدور كل منها حول فكرة معينة، ولكل حكاية كاتب ومخرج مختلف، وينتمي المسلسل لفئة الـ60 حلقة، وتتضمن الحكاية 10 حلقات، ومن هؤلاء المخرجين تامر عشري، أحمد شفيق، محمد أسامة، محمود كامل، سميح النقاش، محمد جمعة، ومن المؤلفين محمد الدبا، ريم القماش، محمد محرز، عمر عبدالحليم وغيرهم.

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