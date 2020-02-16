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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أكرم حسني يواصل تصوير «تيمون وبومبا» في ستوديو مصر

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:05 ص
أكرم حسني
أكرم حسني
منار إبراهيم
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يصور الفنان أكرم حسني مشاهده ضمن أحداث مسلسل "تيمون وبومبا"، يوميًا، داخل الديكور المخصص للعمل في ستوديو مصر بمنطقة المريوطية.

وعلم "الدستور" من مصدر داخل فريق العمل أن المخرج أحمد الجندي لجأ لديكور ستوديو مصر لإنجاز أكبر قدر ممكن من المشاهد، على أن ينتقل إلى ديكور جديد خلال الفترة المقبلة لتصوير المشاهد الخارجية إن لزم الأمر.

مسلسل "تيمون وبومبا" من إنتاج شركة "سينرجي"، ومن تأليف أيمن وتار، ويدور المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، ويتكتم صناعه على الإفصاح عن تفاصيله، وهو من إخراج أحمد الجندي.

من ناحية أخرى، انشغل أكرم حسني خلال الفترة الماضية بتقديم مسرحية "عطل فني"، حيث شارك بطولتها بجانب كل من هشام ماجد، شيكو، أيتن عامر، نشوى مصطفى، إسماعيل فرغلي، وأتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك في الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج، وإخراج أوتاكا.

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