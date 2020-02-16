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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مرشح ماكرون لـ «باريس» أمام القضاء على خلفية فضيحة جنسية

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:03 ص
ماكرون
ماكرون
وكالات
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تحقق السلطات الفرنسية في واقعة تسريب فيديو جنسي لبنيامين جريفو، مرشح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمنصب عمدة العاصمة باريس، بعد اضطراره للانسحاب من السباق الانتخابي بسبب ذلك.

وذكرت صحيفة "لوفيجارو" أن جريفو تقدم بعد إعلان انسحابه من الترشح للمنصب بشكوى إلى النائب العام بجرم التعرض لحياته الخاصة وانتهاك خصوصياته.

وقالت الصحيفة إن الشكوى تم رفعها ضد مجهول، لكن أمر التعرف على الجناة والقبض عليهم ترك للعدالة، حسبما أكد محامي جريفو.

وفتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقا في الواقعة بعد نشر مقطع فيديو جنسي ومراسلات، يزعم أنها بين جريفو وبين إحدى الفتيات.

وأعرب محامي مرشح ماكرون المنسحب عن اعتقاده، أن هناك حملة لاستهداف موكله، موضحًا أن الشخص الذي نشر الفيديو لم يتصرف بمفرده.

وفي أعقاب هذه الشكوى تولى مكتب المدعي العام في باريس التحقيق في هذه القضية.

ويعتقد الادعاء أن الفنان والمعارض الروسي بيوتر بافلينسكي هو الذي قام ببث مقاطع الفيديو الجنسية المتورط فيها مرشح ماكرون لمنصب عمدة باريس، وهو محتجز حاليا لدى الشرطة على ذمة قضية أخرى.

وكان بافلينسكي نشر الفيديو والرسائل خلال مقابلة مع صحيفة "ليبراسيون" قائلا إنه أراد "التنديد بنفاق" هذا المرشح الذي يستند بشكل مستمر إلى القيم العائلية لكنه يفعل عكس ذلك، على حد قوله.

وتسبب مقطع فيديو له طابع جنسي انتشر بعد حملة قادها الفنان الروسي في انسحاب المرشح المقرب من الرئيس الفرنسي بسبب اعتبار جريفو أنه يتعرض لـ"هجمات دنيئة" حسب وصفه.

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