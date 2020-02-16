متحف آثار طنطا يطلق موكبًا فرعونيًا بشوارع المدينة

انطلق موكب فرعوني، اليوم، بشارع البحر بطنطا، يمثل الحياة الفرعونية القديمة وتتويج الملك بسماتيك الأول الذي ينتمي للأسرة 26، والذي حكم مصر من منطقة الدلتا، جاء ذلك أثناء تنظيم متحف آثار طنطا في الفترة من 16 وحتى 18 فبراير، مؤتمره السنوي الثالث بعنوان "ملوك الشمال".وقال الدكتور عماد بدير مدير المتحف، إن المؤتمر يأتي انعقاده بهدف تنشيط وتدعيم السياحة بمنطقة الدلتا بشكل عام ومحافظة الغربية بشكل خاص، وتسليط الضوء على أجنحة المتحف خاصة بعد افتتاحه رسميًا أمام الجمهور، والتسويق السياحي للمحافظة، وإلقاء الضوء على أهم مواقعها الأثرية، والإسهام في الترويج لتلك القيم الحضارية ووضعها على الخريطة السياحية العالمية بحيث يصبح المؤتمر الخاص بالمتحف حدثًا سنويًا يتوافد السائحون من أجله على محافظة الغربية.ويتضمن المؤتمر عدة جلسات علمية على مدار الأيام الثلاثة، تبدأ بانطلاق موكب فرعوني من أمام مبني المحافظة إلى مقر المتحف، حيث تقام احتفالية كبرى في سرادق مقام أمام واجهة المتحف ثم الجلسة الافتتاحية التي يشهدها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف وعلماء من الآثار ولفيف من الكوادر العلمية من رؤساء الجامعات والعمداء الحاليين والسابقين والقيادات الأمنية بالمحافظة.وتتضمن كلمات يلقيها الضيوف وعرض فيلم تسجيلي عن المتحف وأهم المواقع السياحية والأثرية في الغربية، كما تتضمن المحاور إلقاء الضوء حول أهم الملوك الذين حكموا مصر من الدلتا وأدوارهم التاريخية، وأهم المواقع الأثرية في الدلتا مثل صا الحجر ببسيون وصان الحجر وتل الفراعين بالشرقية وبهبيت الحجارة بسمنود، وكذلك دور المتاحف في نشر الوعي الأثري والحضاري والمكانة الدينية والروحانية لمدينة طنطا وسبل تعظيمها والاستفادة منها.