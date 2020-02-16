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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مقتل 9 من مدمني المخدرات فى كابول.. والسبب مجهول

الأحد 16/فبراير/2020 - 09:38 ص
كابول
كابول
وكالات
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ذكرت الشرطة في أفغانستان اليوم الأحد، أن تسعة أشخاص من مدمني المخدرات قتلوا بالرصاص في العاصمة كابول.

وقال المتحدث باسم الشرطة فارامارز تامانا إن الحادث وقع في وقت متأخر مساء أمس السبت في كهف بأحد الضواحي.

وأضافت الشرطة أنه تم العثور على أحد المدمنين مصابا وجرى نقله إلى المستشفى. ولا يزال الدافع وراء القتل غير واضح.

ويوجد الآلاف من مدمني المخدرات في كابول، ويعيش معظمهم في الشوارع والجبانات.

ووفقا لأحدث استطلاع للرأي أجراه الجهاز الوطني المعني بالدراسات حول استخدام المخدرات في أفغانستان في عام 2015، هناك ما يصل إلى 3.6 مليون شخص يتعاطون المخدرات في البلاد التي يبلغ عدد سكانها نحو 37 مليون نسمة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت وزارة الداخلية أنه تم اعتقال ستة من رجال شرطة مكافحة المخدرات بتهمة التورط في تهريب المخدرات.

ويقول الخبراء إن إدمان المخدرات آخذ في التزايد في البلد الذي مزقته والذي ينتج معظم كميات الأفيون والهروين المستهلكة في العالم.

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